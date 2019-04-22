Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı açılıyor

Uluslararası Mesir Macunu Festivali programında yer alan 26. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, 23 Nisan Salı günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen çeyrek asırlık fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim, bilişim gibi birçok sektörden 120'yi aşkın firma yer alıyor. Mesir Macunu Festival Komitesinin organize ettiği bölümde, Türkiye'nin her yerinden gelen birçok doğal sağlık ürünleri sergilenecek. Kamu yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf gibi 60'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu da fuarda yerini alacak. Fuar merkezi festival boyunca çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak. Fuara katılan firmalar, fuara özel birçok kampanya gerçekleştirecek. Fuar merkezinin açık alanlarında ise tam bir şenlik ve panayır havası esecek. Lunapark ve çeşitli oyun alanları fuar süresince geç saatlere kaar hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde, 23 Nisan 2019 Salı günü 15.00'te açılışı gerçekleştirilecek olan fuar, 28 Nisan 2019 Pazar gününe kadar hafta içi 11.00-23.00 hafta sonu 10.00-23.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.