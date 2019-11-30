Manisa Mimarlar Odasında Gümüş güven tazeledi

dönem seçimli genel kurulunda mevcut başkan Yasemin Gümüş, yeniden başkan seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen genel kurula Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Atilla Efendioğlu, CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Mimar Ferdi Zeyrek, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Manisa eski Belediye Başkanı Zafer Ünal ve mimarlar katıldı. Tek listeyle gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Yasemin Gümüş yeniden Mimarlar Odası Manisa Temsilciliğine seçildi. Kongrede konuşan Başkan Yasemin Gümüş, “Mimarlar Odası 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan anayasal bir meslek kuruluşudur. 2005 yılında 50 yıllık bir birikim uluslar arası 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi organizasyonu ile uluslar arası boyutlar kazanmış ve uluslar arası anlamda kurumsal yetkinliğimiz kanıtlanmıştır. Mimarlar Odası, toplum hizmetinde bir meslek örgütü olarak mimarların haklarını koruma ve kollamanın yanı sıra, toplumun sağlıklı bir yaşam çevresine kavuşmasını ilke edinmiştir. Ülkemizin, kentlerimizin imar süreciyle doğrudan bağı nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli bir biçimde izleyip, gerektiğinde müdahale etmek mesleki ve oda olarak sorumluluğumuz olarak düşünerek hareket ediyoruz. Bizden önceki oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin de bu sorumlulukla hareket ettiği gibi bayrağı devralan bizler öyle çalıştık ve bizden sonraki arkadaşlarımız da aynı şekilde çalışacaklardır. 1974'ten bu yana oda başkanlığı yapmış ve yönetim kurullarında bulunmuş büyüklerime de teşekkürü borç biliyorum. Mesleğimiz ve meslek örgütümüz adına oldukça sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde meslektaşlarımız, kentimiz ve tüm toplum yararına başarılı ve üretken bir genel kurul olmasını diliyorum” dedi.

Yasemin Gümüş başkanlığındaki Manisa Mimarlar Odası yönetimin kurulunda Mahir Gülhan, Hüseyin Çağlar, Hüseyin Solmaz ve Büşra Şahan yer aldı.