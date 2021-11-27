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Manisa Müftülüğünden kitap bağışı

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan oluşan eserleri Manisa Yeşil Kitap Kahve’ye bağışladı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan oluşan eserleri Manisa Yeşil Kitap Kahve'ye bağışladı.


Yeşilay yeşil kitap kahvesine ziyarette bulunan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve bağımlılık koordinatörleri, Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ile görüşerek beraberlerinde getirdikleri kitapları kütüphaneye hediye etti.


Yapılan ziyarette ayrıca paydaş iki kurumun işbirliği içinde yeni yapacakları projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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