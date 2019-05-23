Manisa MÜSİAD iftar sofrasını öğrencilerle paylaştı

MÜSİAD Manisa Şubesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile Karaköy-Muradiye Hafızlık Kursu öğrencilerini iftar sofrasında ağırladı. İftar öncesi öğrencileri karşılayan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Ürper, öğrencilere daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlamak amacıyla istek ve sorunlarını dinledi. 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. İlim Çin'de de olsa öğreniniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Ürper, "Bugün burada öğrenci kardeşlerimizle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü siyah-beyaz demeden, yakın uzak demeden bütün kardeşlerimizle iftar soframızı paylaştık. Gönüllerimizi, tebessümlerimizi sizlerle böylesi bir iftarda paylaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

İftara MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Güvercin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yönetimi, iş insanları ve öğrenciler katıldı.