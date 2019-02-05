Manisa MÜSİAD lokma hayrı yaptı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma hayrına MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Hasta olan dernek üyesi Hakan Özkul ve tedavi gören vatandaşlar için lokma hayrı gerçekleştirdiklerini belirten Ürper, “Hastalarımız için maneviyatlarının güçlü olması ve morallerinin yerinde olması önemlidir. Bugün burada iş adamı, işçi, öğrenci, ev kadını, emekli, esnaf herkes el açıp dua etti. Hasta olup şifa bekleyen tüm hastalarımızın dualarını Allah kabul etsin” dedi.