Manisa Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan palet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın 23.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa OSB bünyesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Paletlerin depolandığı alanda birden alevlerin yükselmesi sonrası işçiler durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın bölgesinde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulunurken Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler yangına hem fabrikanın içinden hem de merdivenli araç ile çatı kısmından müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işlemlerine devam ediliyor.

Yangın nedeniyle yaralanan olmazken yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.