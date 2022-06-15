Manisa, ‘Orman vatandır' anlayışıyla teyakkuzda

İki kurum, yaşanabilecek bir orman yangınında karşılıklı destekler, söndürme ekipmanlarının uyumu ve yangın hidrantlarının nereden su alacağı ile nasıl çalışacağı noktasında tatbikat yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, yaz mevsiminde sıkça yaşanan orman yangınlarını önlemek amacıyla ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Uğur Güler, Manisa Orman İşletme Şefi Soner Tanrıöver de katıldı. Tatbikatta yaşanabilecek bir orman yangınında karşılıklı destekler, söndürme ekipmanlarının uyumu ve yangın hidrantlarının nereden su alacağı ile nasıl çalışacağı noktasında çalışmalar gerçekleştirildi.

“İş birliği halindeyiz”

Manisa'nın konumu itibariyle yaz mevsimini sıcak ve kurak geçirdiğini, orman yangınları noktasında kritik konumda olduğunu belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Bu bilinçten hareketle Orman İşletme Müdürlüğümüzle sürekli istişare halinde ve işbirliği içindeyiz. Olabilecek yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale ve mücadele için bu tür çalışmalarımızı sık sık gerçekleştiriyoruz. Orman vatandır anlayışıyla gerek İtfaiye Dairesi Başkanlığımız gerek Orman İşletme Müdürlüğümüz hassasiyetle teyakkuz halindeyiz. İşbirliğimiz devam edecek. Bu bağlamda kendilerine teşekkür ediyor tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.