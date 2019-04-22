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Manisa OSB'de çıkan yangın korkuttu

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada plastik paketlerin bulunduğu bir bölümde yangın çıkarken, yangında yaralanan olmadı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa OSB'deki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrika soğutma bölümünde bulunan plastik paketlerin olduğu bölgede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

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