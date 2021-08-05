Manisa OSB'de korkutan yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kısa sürede fabrikanın içerisini saran alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sırasında fabrikada çalışan olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.