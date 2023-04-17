Manisa OSB'deki kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yanında bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi ve su tankeri müdahale ederken alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi İkinci kısımda Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yanında yer alan Atkasan Atık Değerlendirme Fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm kağıt balyalarının olduğu kısımda saat 11.00'da yangın başladı. Yangına ilk müdahaleyi Manisa OSB İtfaiye ekipleri ve Vestel İtfaiye ekipleri müdahale ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi de 2 su tankeri ve 13 itfaiye aracıyla destek verdi. MASKİ Genel müdürlüğü de iş makineleri ve su tankerleriyle yangına destek verdi. Atık kağıtların balyalar halinde parça parça istiflenmesi dolayısıyla yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınabilirken ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.