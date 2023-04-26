Manisa OSB'ye nefes aldıracak protokol imzalandı

İmzalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek tarafından atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliği ile Manisa'ya kazandırılacak olan kavşak projesi için Manisa Büyükşehir Belediyesinde protokol imzalandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından imzalanan protokol için hayırlı olsun dilekleri iletildi.

“Mesai saatlerinde trafikte rahatlama olacak”

Yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Ergün, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı; ilimiz merkezi, OSB, İzmir ve Manisa Çevreyolu ile yakın ilişkisi nedeniyle önemli bir yer tutmakta. Şehrimizin konumu, büyüyen ve gelişen sanayisi ve buna bağlı olarak hem Ege Bölgesi hem de sanayi şehirlerine olan ulaşım ağının merkezi bir noktasında olması nedeniyle de özel bir öneme sahip. Bugün protokolünü imzalayacağımız kavşak projemiz, mevcut durum itibarıyla şehrimizin özellikle sanayi, eğitim, sosyal, emniyet ve ticaret alanları bakımından yoğun olan bir kesiminde bulunuyor. Saydığımız bu durumlar, özellikle sanayi ve kent merkezi arasındaki ulaşım ihtiyacının düğüm noktalarından biri olduğunu gösteriyor. Projemizde yer alan kavşak noktasında, mevcut trafiğe hizmet veren 4 fazlı bir sinyalize kavşak bulunmakta. Kentin güneybatısında olan bu kavşak, hem İzmir yönünde ulaşımı sağlamakta hem de kentin kuzeyinden geçen Manisa Çevreyolu ile bağlantısına olan yakınlığıyla da önem kazanıyor. Organize sanayi bölgesine giriş ve çıkışta yoğun olarak kullanılıyor. Kavşak alanında yapılan trafik sayımları ve gözlemler sonucunda görülmüştür ki, özellikle cuma günleri mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde aşırı yoğunluk oluşuyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde var olan çoğu firmanın, servis araçlarının da yoğunluklu olarak bu kavşağı kullanmaları ve İzmir-Manisa şehir merkezine çift yönlü olarak yoğunluğun sürekli fazla olması da bu kavşakta trafik açısından olumsuzluklar oluşturuyor. Kent içinin özellikle İzmir ve çevre yolu yönünde boşalımını sağlayan son noktalardan birisi olması nedeniyle de bu noktada birtakım sıkıntılar doğuyor. Kavşak alanındaki trafik sorununun çözülmesine yönelik en uygun çözümün tespit edilmesi için mevcut kavşak ve kollarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından trafik sayımları yapıldı. Yoğunluğun en çok yaşandığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Manisa yönüne gidecek araçların kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için yaklaşık 42 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir altgeçit planladık. Bu altgeçit tek yönlü ve tek şerit olarak tasarlandı. Altgeçit giriş ve çıkış rampalarının eğimleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 6,50'dir ve bu, Karayolları Genel Müdürlüğü standartları için ideal bir eğimdir. Mevcut arazinin topoğrafyasından da yararlanıldığı için yan duvarların uzunlukları ve yüksekliklerinin de minimum seviyede uygulanacağını belirtmek istiyorum. İzmir'den Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne gidecek araçların da kesintisiz ve kontrollü bir şekilde ilerlemesi için yaklaşık 300 metre ileride Manisa şehir merkezi yönünde hemzemin bir papyon kavşak planlandı. Aynı zamanda bu kavşak, Manisa yönünden Mimar Sinan Bulvarı'nın güneydoğusundaki mahallelere ulaşım için de kullanılabilecek. Ben protokolümüzün ve projemizin hayırlı olmasını diliyor, değerli katkıları nedeniyle OSB Başkanımız Sayın Sait Türek ve değerli yönetimine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Manisa'mıza yakışır bir şehir giriş-çıkışı olması lazım”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün açıklamalarının ardından protokolle ilgili konuşan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, “Aslında bu proje uzun yılların projesi. Fakat bu projeyi yapmadan önce eski valimiz Celalettin Güvenç, Manisa'da görevdeyken, bu şehrin çevre yolu gündeme gelmişti. O zaman Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı, Cumhurbaşkanımız da Başbakandı. Bu konuda Karayolları ile iş birliği yaparak heykelden sonra olan K1, K2 ve K3 köprülü kavşak yol geçişlerini bölgemiz o tarihte finanse etmişti. 13 yıl önceki rakamlarla 12 milyon civarı maliyeti Manisa Organize Sanayi Bölgesi karşıladı. Organize Sanayi Bölgesi'nin bu yola olan yükünü bayağı aldı. O hat üzerinden 2-3 ayrı noktadan şehre bağlantılar açıldı. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı ana arter haline geldi. Şehrimiz konum anlamında sıkıntılı bir yerde. Bir tarafı dağ diğer tarafı nehir, alan kısıtlı, nüfus yoğunluğu yüksek. İşiniz çok zor, Allah kolaylık versin. Bu şehirde bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Nereye dönsen bir yere takılıyorsun. Tarihi özelliği olan da bir şehir. Rahat hareket edemiyorsun. O ciddi yükü üstümüzden atıp bugünlere geldik. Manisa'mıza, Büyükşehir'imize yakışır bir giriş çıkış olması lazım. İnşallah giriş kısmını hep birlikte bugün atacağımız imza ile güzel bir hale sokacağız. İnşallah çevre yolu projesinde Ankara-İzmir-İstanbul (Gediz) Kavşağı'nın da inşallah dönem bitmeden temelini atmış oluruz. Orası da tamamlanınca Manisa'mız büyükşehre yakışır bir çevre yolu ve güzel bir trafik akışına sahip olacaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje görselleri incelenerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Projenin Manisa ve OSB trafiği için önemine dikkat çeken Başkan Ergün ve OSB Başkanı Türek, projenin Manisa için hayırlı olması dileklerini iletti.

Yapılan protokol imza törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.