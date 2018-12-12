Manisa Otogarına sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, denetimlerine Turgutlu Şehirlerarası Otobüs Terminali ile devam etti. Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin önderliğinde ilçe otogarında uygulama başlatan ekipler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında otogara giriş-çıkış yapan seyahat firmalarının uygunluk, kapasite, belge, bagaj gibi bölümlerinin mevzuata uygun olup olmadığı konusunda denetlemelerini yaptı. Yapılan denetimler sonucunda terminal dışında yolcu indirip bindirdiği ve 4925 sayılı kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 5 firmaya kanun kapsamında idari ceza uygulandı. Şehirlerarası taşıma hizmeti veren seyahat firmalarının mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, denetimlerinin il genelinde devam edeceğini söyledi.