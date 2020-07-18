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Manisa polisinden makaron operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet doldurulmuş makaron ele geçirildiSalihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine, tablacı olarak bilenen sokak satıcılarına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine, tablacı olarak bilenen sokak satıcılarına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi. Bir iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet makaronlara doldurulmuş sigara, 3 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 681 adet gümrük kaçağı sigara sarma makinası, 41 adet sökülmüş bandrol, 11 adet gümrük kaçağı nargile aroması, 2 adet sigara dolum makinası, 194 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 46 kilogram gümrük kaçağı çay, 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 28 kilogram bandrolsüz tekel tütünü ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak iş yeri sahibine 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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