Manisa polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurup arama yaptı. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 63 gram tütüne emdirilmiş Sentetik Kannabinoid, 32 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ç.(38) ve A.S.(37) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İkamette metamfetamin ele geçirildi

Öte yandan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda Şehzadeler ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenleyen Manisa Polisi, ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 3,41 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve kilitli poşetler ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.A.(25), sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.