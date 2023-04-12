Manisa polisinden uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'si çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 parça halinde 6 gram metamfetamin ile yarım gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Ç.E.(34), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.