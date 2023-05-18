Manisa polisinden zehir tacirlerine geçit yok

Manisa'nın Salihli ve Soma ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 3.28 gram metamfetamin, 38 adet sentetik hap, 182 adet ectasy hap ve 216 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Salihli'de polis ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda parça halinde metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir ikamete operasyon düzenleyip arama yaptı. Aramada 5 parça halinde toplam 3,28 gr metamfetamin, 38 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 6 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1 adet esrar öğütme makinesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli araçtan ectasy çıktı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları çerçevesinde durumundan şüphelendikleri aracı il girişinde durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 parça halinde 182 adet ectasy hap, 3 adet 100 dolar, 2 adet silah ve 2 mermi ele geçirildi.

Soma'da 216 adet sentetik ecza ele geçirildi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir araçta arama yapan Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 216 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan şüpheliler, U.S.T. (39), A.O.G. (22), Y.G. (27), İ.A. (33) ve A.O.S.'ye (28) uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, bulundurmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.