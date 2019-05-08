Manisa Prime'da çalışmalar aralıksız sürüyor

Şantiye sorumlularından inşaatın son durumu hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, dev projenin tamamlanmasıyla birlikte alanın Manisa'nın cazibe noktalarından bir tanesi olacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Manisa Prime projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Kemal Özveren ile birlikte Saruhan Otel yanında bulunan atıl alanda yapımı gerçekleştirilen projede incelemelerde bulundu. İlk olarak şantiye sorumlularından projenin son durumu hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, proje üzerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra şantiye sahasına geçen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin son durumu hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Manisa Prime projesi, daha önce önünden geçerken gıpta ile baktığımız gururla gördüğümüz bir projeydi. Şimdi bugün incelemelerde bulunuyoruz. Şantiye şefinden gerekli bilgileri alarak daha detaylı bilgi sahibi olduk. Gerçekten prestij bir proje.Burası oteliyle, büro kısımlarıyla, dükkanlarıyla ve AVM bölümüyle cazibe merkezi olacak. Manisa'ya değer katacak bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yapmış olduğu prestij projelere bir yenisi daha ekleniyor. Çalışmalar gayet sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Kurban bayramına kadar kaba inşaatın büyük bir kısmı bitecek. Daha sonrasında ince işçilikler başlayacak. Bu tarz projeler kolay olmuyor. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin” diye konuştu.