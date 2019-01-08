Manisa Prime'da çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan ‘Manisa Prime AVM-Otel-İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi' projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan atıl durumdaki arsada yapımına başladığı projede çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Proje kapsamında planlanan 5 yıldızlı ve 210 odalı 19 katlı otelin yer alacağı proje içinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu SPA güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu yer alacak. Ofis bölümlerinin de yer alacağı bölüm ise 13 katlı olarak tasarlanan A Plus açık ofis 10 kat olacak ve içinde 600 metrekareli bürolar yer alacak. AVM kısmında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan yer alan projenin 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin katta yer alacak. Projenin orta kısmında ise tamamen açık alan yer alacak proje Manisa'nın prestijini üst sıralara taşıyacak.

Tamamlandığı zaman şehrin prestijini ve değerini arttıracak olan projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin tamamlanmasıyla birlikte bu alanın şehrin gözbebeği olacağını kaydetti. Başkan Ergün, amaçlarının Manisa'ya ve Manisalılara hizmet etmek olduğuna dikkati çekerek, yapılan çalışmalarda ve hizmetlerde Manisa'yı ve Manisalıları merkeze aldıklarını söyledi. Başkan Ergün, “Projenin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız yanlış yönlendirilmeye çalışıldı. Projenin durduğu yönünde birçok asılsız haberler çıktı. Bunlar hiçbir zaman gerçeği yansıtmadı. Bizler tüm bunlara kulak tıkayarak çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürdük. Ekiplerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'nın bu tür sosyal alanlara ihtiyacı var. Bizler bunları bildiğimiz için bu sayıları ve alanları arttırmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında iki kulemiz olacak. Kulenin birini 5 yıldızlı otel olarak değerlendireceğiz, diğerinde ise üst düzey ofisler yer alacak. Projede kafelerimiz, restoranlarımız ve otoparkımız olacak. Otele gelenler, alışverişe gelenler ve iş ofislerine gelenler araçlarını buraya park edebilecek. Manisa için güzel bir proje olacak” diye konuştu.