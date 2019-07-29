Manisa rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç göreve başladı

Dr. Ahmet Ataç, düzenlenen törenle görevine başladı. Törende eski Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi'nin yer almaması ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa CBÜ Rektörlüğüne atanan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, düzenlenen törenle görevine başladı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde bulunan rektörlük binasına eşi Sevte Ataç ile birlikte gelen Ataç, alkışlarla karşılandı. Prof. Dr. Ataç, daha sonra kendisini karşılayanların elini sıkarak tek tek selamlaştı. Ardından makama geçen Rektör Prof. Dr. Ataç, cübbe giyerek makamına oturdu.

Törenin ardından kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Ataç, “Üniversitemizi bulunduğu konumdan akademik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak en ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. En iyilerini yapmaya çalışacağız. Her gün için bir program yapmaya çalışacağız. Bununla beraber Celal Bayar Üniversitesinin tüm paydaşlarının fikrini alarak burayı ileriye götürecek her adımın uygulayıcısı ve takipçisi olacağız. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacağız. Akademik olarak çalışan herkesin yanında olacağız. Herkese soruşturma açmak yerine uzlaştırmayla barış içerisinde, huzur içerisinde, tüm birimlerin aidiyet duygusunu hissederek gerçek manada 'bu benim üniversitemdir, ben varsam bu üniversite var, ben yoksam bu üniversite olmaz' şuurunda çalışma aşkını, şevkini kendinde hissetmesini sağlayacağız. Bu noktada hepimize görev düşüyor. 'Ben araştırma görevlisiyim, ben güvenlik görevlisiyim, ben destek hizmetlerindenim, ben profesörüm' diye kendimizi soyutlamak, üzerimizden vazifeyi atmak gibi bir lüksümüz yok. Sadece üniversite deyince akademisyenler olarak algılanmamalı. Biz bir bütünüz. Bu şehrin bir parçasıyız. Biz olmazsak Manisa eksik olur. Manisa olmazsa biz de eksik oluruz" dedi.

Eski Rektör Prof. Dr. Çelebi'nin törene katılmaması dikkat çekti

Öte yandan törende Manisa CBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'nin yer almaması ise dikkat çekti. Kendisine Prof. Dr. Çelebi'nin törende yer almamasıyla ilgili sorulan soru üzerine Prof. Dr. Ataç, "Tabi usul olarak devlet protokollerinde devir teslimlerde görevi devreden devlet görevlisine teşekkür edilir, yaptığı hizmetlerden dolayı kutlanır. Yeni gelen arkadaşa da başarılar dilenir. Bugün biz ikinci kısmı icra ediyoruz. Hocamızın bu noktadaki kendi tercihidir. Buna bizim bir dayatma ve ya söyleme lüksümüz yok" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ataç akademisyen ve öğretim görevlileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Prof. Dr. Ahmet Ataç kimdir?

25 Ağustos 1971 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ahmet Ataç, 1993 yılında Çukurova Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini ve aynı üniversitede 1996 yılında fizik alanında yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Ataç, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Fizik/Atom Molekül Fiziği alanında Doktor unvanını aldı. 2002-2009 yılları arasında Manisa CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümünde yardımcı doçent, 2009-2015 yıları arasında doçent ve 2015 sonrası profesör olarak Manisa CBÜ de akademik hayatına devam etmektedir. Ayrıca, Manisa CBÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Gördes MYO Müdürlüğü, Manisa MYO Müdürlüğü, üniversite senato üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, fen-edebiyat fakültesi uzlaştırma kurulu üyeliği, Manisa CBÜ Yüksek Öğrenim Vakfı yönetim kurulu üyeliği, fizik bölüm başkanlığı gibi önemli mevkilerde görev aldı. Ulusal düzeyde desteklenen 19 projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapan Ataç, bugüne kadar 6 yüksek lisans ve 2 doktora tezi olmak üzere toplam 8 lisansüstü tez çalışmasını yönetti. Uluslararası indekslerde taranan (SCI) dergilerde 45 tane, ulusal dergide 1 tane yayını ve 58 tane uluslararası, 34 tane ulusal kongrede bildirisi bulunan Ahmet Ataç'ın uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve çok sayıda hakemlikleri de vardır. Ayrıca, Ataç, SCİ tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde 600'ün üzerinde atıf almıştır. Bunun yanında, TÜBİTAK tarafından verilen 9 tane “Yayın Teşvik Ödülü”, MCBÜ bünyesinde 3 tane “Yayın Performans Ödülü”, 1 tane “Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü” ve “Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü” de bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Ataç, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2015 yılından itibaren Manisa CBÜ Eğitim Fakültesinin dekanlığını yürüten Prof. Dr. Ahmet Ataç, 27 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa CBÜ rektörlüğüne atandı.