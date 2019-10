Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tatbikat

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın ve hastaneye tahliye planına yönelik tatbikat yaptı. Tatbikatta olası yaşanabilecek durumlar üzerine senaryolar canlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çeşitli durum ve olaylara karşı yaptıkları müdahalelerin yanı sıra her duruma hazırlıklı olmak açısından tatbikatlarını sürdürmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları tatbikat ile olası senaryoları canlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ekipleri ile birlikte senaryo gereği yangın ve hastane tahliyesi üzerine tatbikat yaptı. Yangın anında hastane tahliyesine yönelik senaryoda ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da hastanedeki hastaların tahliyesi üzerine çalışma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da yerinde takip ettiği tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. Başkan İnal, tatbikatta her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirterek tatbikatın başarı ile sonuçlandığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin her türlü olaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden İnal, yapılan tatbikat ve eğitimler ile her zaman her duruma hazır halde beklediklerini söyledi.