Manisa Ruh Sağlığının Şehzadeler Semt Polikliniği hizmete başladı

7 psikiyatri uzmanı ve bir psikologla hizmet veren polikliniğin Hastanenin yükünü de hafifletmesi bekleniyor.

Manisa Devlet Hastanesinin taşınmasının ardından Sağlık kampüsüne çevrilen alanda Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin semt polikliniğin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin de semt polikliniği açılarak hasta kabulüne başladı.

Manisa dahil çevredeki 12 ile hizmet veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz, “MRSH'na bağlı olarak hayata geçirilen MRSH Şehzadeler Semt Polikliniği 7 psikiyatri uzmanı ve 1 psikologla birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Eski Manisa Devlet Hastanesi yerleşkesinde açılan semt polikliniğimizin Manisamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.” dedi.