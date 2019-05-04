Manisa, Rusya'ya açılıyor

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un davetiyle Manisa'ya gelen Rusya Devlet Haber Ajansı Rossiya Segodnya (RIA Novosti) Türkiye Temsilcisi Aliona Palazhchenko, Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdikten sonra Rusya'dan Manisa'ya gelecek turistler için geniş kapsamlı bir yazı dizisi hazırlayacak.

Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve topraklarında yaşayan uygarlıkların zengin mirasını yaşatan Manisa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler ile doğal güzellikleri, Rusya basınında geniş yer bulacak. Rusya Lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan edilmesi sonrası, ikili ilişkileri en üst düzeyde yürüten TBMM Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Başkanı AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Rusya Devlet Haber Ajansı Rossiya Segodnya Türkiye Temsilcisi Aliona Palazhchenko'yu Manisa'ya davet etti. Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa'ya ailesi ile gelen Palazhchenko, Rusya'dan Manisa'ya gelecek misafirler için bir gezi rotası hazırlayacak. Palazhchenko'nun Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdikten sonra Rusya'dan Manisa'ya gelecek turistler için hazırlayacağı yazı dizisi özellikle yurt dışından gelen turistlerin genelde ziyaret ettiği Efes-Şirince-Meryem Ana turizm rotası içerisine Manisa destinasyonun da ekleme çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda TBMM Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Mimar Acem Ali tarafından 1522 yılında yapılan Sultan Camii ve Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi'ni gezen Palazhchenko, Osmanlı mimarisine hayran kaldı. Rehberlerin anlattığı bilgileri dikkatle not alan Palazhchenko, eserleri yakından inceledi.

“Manisa'yı çok iyi tanıtmamız lazım”

Manisa'nın Rusya basınında tanıtımı ve kentin turizmi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren TBMM Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, çok yönlü zenginlikleri bağrında birleştiren Manisa, sanayisi ve tarımıyla olduğu kadar tarihi ve kültürel mirasıyla da medeniyetler beşiği Anadolu'nun nadide kentlerinden biri olduğunu vurguladı.

Baybatur, “Manisa, Anadolu'nun kadim bir medeniyeti olan vilayetlerimizinden biri. Hakikaten tarihe, insanlık tarihiyle beraber başlayan bir geçmişi olan ve tarihe ışık tutmuş bir şehrimizdir. UNESCO'nun Avrupa'da ve Türkiye'de tek olan Jeopark'ı Manisa'da. Yine ilk paranın basıldığı şehir, Anadolu'nun piramitleri olarak bilinen Bin Tepeleri, 'Karun kadar zengin, Her yol Roma'ya çıkar' gibi dünyada bilinen bu iki kelimenin ortaya çıktığı şehir Manisa'dır. Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın yetişip de payitahta çıktığı ve sultan olduğu şehirdir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih hayallerini kurduğu şehirdir Manisa. İncil'de 7 tane kutsal kiliseden bahsedildiği belirtilir. 3'ü Manisa'dadır, bunlardan birinin ismi Philadelphia yani Amerika'daki şehrin ismi buradan gelmektedir. Dolayısıyla biz turizm açısından Manisa'yı çok iyi tanıtmamız lazım. Bu vesile ile bugün Rus Haber Ajansı'nın Türkiye'deki temsilcisi olan Aliona Palazhchenko hanımı ve ailesini misafir ediyoruz. İstiyoruz ki Manisa'mız ve Rus halkının misafirlikle beraber gelecek olan turistlerimize bir rota çizilmesi, bir yön tayin edilmesidir. Rusları biz biliyoruz, denizlerimizde ve otellerimizde her daim misafir ediyoruz. Sadece deniz ve kum gibi yaz tatili şeklinde değil, Türkiye'yi ve Manisa'mızı tarihiyle, şifalı sularıyla ve diğer tüm güzellikleriyle tanıtmak amacıyla bugün bir başlangıç yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki bu Rus Haber Ajansı'nın yapacağı bu çalışma, Rusya'daki bütün ulusal kanallarının tamamında yayınlanacak inşallah” dedi.

Türkiye-Rusya Turizm Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin tarafından 2019 yılının Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Baybatur, “2019 yılında bizim Rusya'ya gidecek olan heyetlerimiz var. Onlar da Türkiye'ye geldikleri zaman sadece Ankara ve İstanbul'la kısıtlı bırakmadan Manisa'ya da getirmek, İzmir'e de getirmek ve buraları da tanıtmak, buraları da bilmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Rus gazeteci Manisa'ya hayran kaldı

Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Rusya Devlet Haber Ajansı Rossiya Segodnya Türkiye Temsilcisi Aliona Palazhchenko, “Hiç beklemediğim bir Manisa'yı gördüm. Çünkü ben 6 buçuk yıldır Türkiye'deyim. Buralarda da gezdim ama Manisa'yı hep teğet geçerek giderdik, çünkü arabadan bakıyoruz. Sadece yeni binalar görüyoruz. Bir-iki cami görüyorduk. O kadar enteresan ki daha başka illerde gördüğüm şeyleri Manisa'ya gelince neden böyle olduğunu anladım. Şehrin kendisi güzel. Bir vadinin içerisinde etrafında dağlar var. Çok güzel. Rus vatandaşlarıma da söylüyorum, Antalya'nın dışında da Türkiye'de çok güzel çok daha farklı şehirler var. Turizm firmaları hep Antalya'yı teklif ediyor. Ben turist olsam nereye gideceğim, tek başıma turist olsam Manisa'ya gideceğim aklıma bile gelmez. Gelirsem de neyle gideceğim. Bütün uçaklar Antalya'ya gidiyor. Biraz şirketlerin de hem teklif etmesi hem de ulaşım noktasında çalışmalar yapması lazım” ifadelerini kullandı.