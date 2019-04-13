Manisa Sağlık Sen İl Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Sağlık-Sen Manisa Şubesinin il divan kurulu toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımıyla yapıldı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un yanı sıra Manisa Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, 14 Nisan ila 15 Mayıs tarihleri arasının sendikaların yetkili sendika olması süreci olduğunu hatırlatarak, bu sürecin zorlu geçeceğini söyledi. Irgatoğlu, bu divan toplantısının doğrunun yanında, yanlışın karşısında olmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise sağlık çalışanlarının hakları için var güçleri ile mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Durmuş, sağlık çalışanların mağduriyetlerinin çözülmesi için sonuna kadar çalışacaklarını sözlerine ekledi.