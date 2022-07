Manisa Sağlık Sen'den Konya'daki saldırıya kınama

Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayını kınadı.

Sağlık Sen Manisa Şubesi üyeleri, dün Konya Şehir Hastanesinde yaşanan silahlı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için basın açıklaması yapmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde bir araya geldi. Saldırıyı kınadıklarını belirten Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil. Açıkçası 1 milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil icraat bekliyor artık. Başka Ekrem hocalar ölmesin istiyoruz, başka canlar yanmasın istiyoruz, işimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından sağlıkçılar iş bırakma eylemi yaptı.