Manisa Şehir Hastanesi acil bakım hemşireliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Manisa Şehir Hastanesinde başlatılan 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nı tamamlayan 20 acil hemşiresi sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Sağlık çalışanlarından büyük talep gören ve Manisa Şehir Hastanesinin ilk eğitim programı olan ‘Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' sona erdi. Şehir hastaneleri arasında ilk olan programa çeşitli il ve ilçelerdeki hastanelerden toplam 20 kursiyer katıldı. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere, konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sertifika törenine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ebru Taşık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serhat Tokul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı ile İl Sağlık Müdürlüğü eğitim şube çalışanları, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, yönetim ekibi, klinik sorumlu hemşireleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, “Şu an açılan 9 şehir hastanesinden 7'ncisi Manisa Şehri Hastanesidir ve 7 ay gibi kısa bir süre önce açıldı. Bu kısa süre içinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile şehir hastanelerinde ilk olan eğitim programımızı tamamlamış olduk. Zaman içinde yeni sertifika programları açarak Türkiye'nin sağlık ordusuna daha çok katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programına katılarak eğitimini tamamlayan tüm arkadaşlarımızı da kutluyorum. Bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ebru Taşık ise “Çeşitli illerden gelen kursiyerlerimize Manisa Şehir Hastanesi olarak katkı sağlayarak ülkemiz için daha donanımlı, mesleğini daha iyi yapacak hemşireler sunmak bizim için çok önemli, bütün kursiyerlere meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum'' dedi.

Eğitim sorumlusu Manisa Şehir Hastanesi Eğitim Hemşiresi Gönül Bozacı, “Hastanemizde ilk açtığımız eğitim programı. Mutlaka eksikliklerimiz, aksaklıklarımız olmuştur. Bu eğitim programı ve siz kursiyerlerimizin geribildirimleri ile daha sonraki yapacağımız eğitim programlarımıza yön vereceğiz'' diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz da konuşmasında, “Bir Acil Tıp Uzmanı olarak acil serviste çalışmanın güçlüğünü ben de sizler kadar bilmekteyim. Düzenlenen eğitim programı ile çalıştığınız kurumlarda gelen hastalara daha hızlı, daha donanımlı yardımcı olabilmeniz acil servislerde önem arz etmektedir. Aldığınız belgeler ile uygun yerlerde görev alarak hizmetlerinizi yerine getirmenizi ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Sertifika töreni, eğitimcilere teşekkür belgesi ve kursiyerlere de katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.