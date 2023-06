Manisa Şehir Hastanesi bir ilke daha imza attı

Sağlık alanında son teknolojiyi kullanan Manisa Şehir Hastanesi'ne kalp ritminde ciddi yavaşlamaya bağlı bayılma şikayetiyle başvuran 76 yaşındaki kadın hasta, özel bir teknik olan ve Manisa'da ilk kez, Ege Bölgesinde deneyimli çok az merkezde uygulanabilen bir işlem olan “His Demeti ile Uyarılan Kalp Pili” uygulaması ile sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Manisa'da ilk kez, Ege bölgesinde deneyimli çok az merkezde uygulanabilen “His Demeti ile Uyarılan Kalp Pili” Uygulaması Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri Uzm. Dr. Ramazan Gündüz ve Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen tarafından uygulandı. Uygulamaya Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız da destek verdi. Kalp ritminde ciddi yavaşlamaya bağlı bayılma şikayetiyle başvuran hasta, “His Demeti ile Uyarılan Kalp Pili (His Bundle Pacing) yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu.

Hastaların sağlıkla hayatlarına devam etmelerini sağlayan kalıcı kalp pillerinin, uzun süredir tedavi yöntemi olarak kullanılmakta olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ramazan Gündüz, kalp pillerinde, son yıllarda teknolojik gelişmelerden yararlanılırken, kalıcı his demeti pillerinin de yaygınlaşmaya başladığını açıkladı. Standart pillerden farklı olarak, özellikle kalp fonksiyonları hafif-orta düzeyde azalmış ve yüksek miktarda kalp pili uyarısına ihtiyaç duyan hastalarda artık his demeti pilinin takılmasının önerildiğini ifade eden Gündüz, "Hastamız 76 yaşında, ciddi ritim bozukluğu ve bayılma şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastamıza kalıcı kalp pili takmaya karar verdik. Manisa'da ilk defa özellikle deneyimli merkezlerde yapılabilen kalbin ileti sistemini bulmayı gerektiren His Bundle Pacing takmaya karar verdik. Bu işlem Manisa'da ilk kez yapıldı ve Ege Bölgesi'nde de çok az merkezde yapılabilen bir işlem. Biz hastamızın ileti sistemini bulduk ve yarım saat gibi kısa bir sürede işlemi başarıyla tamamladık. His Bundle Pacing'in avantajı, kalbin elektriksel sistemine kablo koyduğumuz için kalp ritminde herhangi bir değişime neden olmamakta ve hastanın EKG'sinde herhangi bir değişiklik oluşturmamaktadır. Özellikle kalp yetmezliği olan kalp fonksiyonları düşük olan hastalarda bu pil yöntemi daha çok tercih edilmekte. Bu yöntem hastada daha az kalp yetmezliğine ve daha az çarpıntıya neden olmaktadır. Hastayı da ertesi güne taburcu ettik. Sol omuz bölgesinde sadece 3 santimetre bir kesiyle işlemi gerçekleştirdik. Bundan sonraki hastalarımıza da da aynı yöntemi uygulamayı düşünüyoruz. Bu yöntemin normal klasik pillere göre avantajı daha iyi ve hasta açısından sonuçları çok daha olumlu" dedi.