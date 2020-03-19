Manisa Şehir Hastanesi maske talebini kendi karşılıyor

Manisa Şehir Hastanesi, personelin ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimi yapmaya başladı. İlk deneme üretiminin başarılı olması sonucu seri üretime geçirme kararı alınarak, hastanede görev yapan çalışanlar için ihtiyaç olan maskeler yapılmaya başlandı. Yapılan dikim sonrası maskeler, pres ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlanıyor ardından paketlenip çalışanların hizmetine sunuluyor.