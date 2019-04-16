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Manisa Şehir Hastanesinde acil bakım hemşireliği eğitimi

Manisa Şehir Hastanesinde başlatılan Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında 20 acil hemşiresi eğitim alacak.


Manisa Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açılış toplantısı ile başladı. Hastane Konferans Salonunda düzenlenen açılışa Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı Güner ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Mergen katıldı. Açılış toplantısında konuşan Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, "Hastanemizde düzenlediğimiz Acil Bakım Hemşireliği Eğitim Programı ile hizmetin kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı yapma görevini yerine getiriyoruz. Programın hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” dedi.


Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı Güner ise kurs hakkında bilgiler vererek, “Hemşirelik gibi değerli bir mesleğin acil servis gibi özellikli alanda gönülleriyle çalışacak yeni meslektaşlarımızı bugün aramızda görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu programdan istifade etmenizi ve meslek hayatınızda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı tüm acil hemşirelerini kutluyor bu eğitimlere katıldıkları için de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Düzenlenen sertifikalı eğitim programına katılan 20 acil hemşiresi üç hafta teorik, üç haftada pratik eğitim alacak.

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