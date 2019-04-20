Manisa Şehir Hastanesinde başarılı kalp operasyonu

Tıbbın tüm modern şartlarına uygun çalışan Manisa Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, geçtiğimiz gün başarılı bir kalp ameliyatına daha imza attı. Geçirdiği kalp krizi sonrası Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Vecdi Ağırbaşlı'nın doktorlar tarafından yapılan anjiyosu sonrası 4 damarında kritik tıkanıklık olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiğine karar verildi. Operasyon sırasında ana damarının çok sertleşmiş olduğunu belirleyen doktorlar, kalbi durdurarak bypass yapamayacaklarını ve bu yüzden atan kalpte tek damar bir ameliyat gerçekleştirmeyi planladı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Gündüz'ün birlikte gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonrası Vecdi Ağırbaşlı sağlığına kavuştu. Ameliyat süreci hakkında bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu, "Kalp krizi nedeniyle hastanemize başvuran hastamız 64 yaşındaki Vecdi Ağırbaşlı'nın tıbbi tetkikleri yapılmış olup, anjiyo sonucunda 4 damarında ciddi kritik tıkanıklık olduğunu gördük. Bunun üzerine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Gündüz ile konsülte ederek ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Operasyon esnasında hasta için aslında baya bir şanssızlık yaşandı ama ilk açtığımızda ana damarının çok ciddi sertleşmiş olduğunu ve oraya ne yazık ki kalbi durdurarak bypass yapamayacağımızın farkına vardık. Ve atan kalpte tek damar bir ameliyat gerçekleştirdik. Sonrasında tekrar Kardiyoloji ile görüşerek hibrid yaklaşımla iki damarına da stent uygulayarak hastamızın tedavisini tamamlayacağız. Bugün ameliyatının 6. günü hastamızın, inşallah yarında taburcu olacak evine göndereceğiz'' dedi.

Başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşan Vecdi Ağırbaşlı ise hastane yönetim ve doktorlarına teşekkür ederek, "Şehir hastaneleri yeni bir çağ, yeni bir çığır. Ne güzel bizi bu hizmetleri kazandıranlara. Ne mutlu ki siz tahsillerinizi, eğitimlerinizi çok güzel bir şeklide almışsınız ki bunları şimdi bizlere şifa oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Şehir hastaneleri çok güzel, hizmetten, yoğun bakım operasyonlarından, servisteki uygulamalardan çok memnunum" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.