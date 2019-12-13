Manisa Şehir Hastanesinde başarılı katarakt ameliyatı

Manisa'da 5 yıldır az görme şikayeti ile yaşayan hasta, Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvurarak, matür katarakt (ileri düzey) şikayetlerinden kurtuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Berkay Akmaz, matür katarakt ameliyatının her yetişkin bireyde zor olduğunu vurguladı. Akmaz, "Katarakt, doğal şeffaf olan göz içindeki merceğin keşifleşmesi ve şeffaflığını kaybetmesidir. Tedavisi sadece cerrahidir ve yeni yöntemlerle yapılan katarakt cerrahisi başarısı çok yüksektir. Kişilerde görme azlığı var ise yaşa bakılmaksızın mutlaka göz kliniğine gidip muayene olmaları gerekir. Bize başvuran hastamızın da yapılan detaylı muayenesinde bir gözü ışık görme seviyesinde idi. Bunun sebebi yıllardır ertelemiş olduğu ilerlemiş kataraktının olmasıydı. Hasta ile bütün riskler, detaylar paylaşılarak ameliyat olması gerektiği konusunda ikna edildi ve hastanın korkuları giderildi. Çok başarılı bir operasyonla hastanın ilerlemiş olan katarakt operasyonu tamamlandı. Ameliyat sonrası hastamız bir gün kliniğimizde yatışı yapılarak takip edildi. Ertesi gün sabah vizitinde son kontrolleri yapılarak taburcu edildi'' dedi.