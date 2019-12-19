Manisa Şehir Hastanesinde endoskopik kulak ameliyatı dönemi

Manisa Şehir Hastanesinde hizmet veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mert Cemal Gökgöz tarafından endoskopik kulak ameliyatları başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandı. Diğer endoskopik ameliyatlarda da olduğu gibi hastaya ameliyat kesisi yapılmadan uygulanan cerrahi operasyon, hem hastalara hem de doktorlara büyük avantajlar sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mert Cemal Gökgöz, “Endoskopik kulak ameliyatı yöntemi hasta konforu açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Ameliyat tamamen dış kulak yolundan endoskoplarla girilerek yapılmaktadır. Böylelikle kulak arkasına kesi yapılmasına, saçların tıraş edilmesine, deriye dikiş atılmasına ve ameliyat sonrası sargı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Endoskopik kulak cerrahisinin hastaya verdiği avantajları yanında doktora da teknik bazı avantajlar sağlar. Endoskopik yapılan ameliyatlarda cerrahi sahanın görüntüsü ekrana yansıtılmakta ve cerrah bu görüntü eşliğinde ameliyatı yapmaktadır. Mikroskopla ulaşılmayan bazı patolojilere endoskopla daha iyi ulaşılır. Açılı endoskoplar kullanarak mikroskobun görmediği, ulaşamadığı yerlere ulaşmak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda endoskop daha yakın daha geniş görüntüler sağlar. Bu durum da hastalıklı dokunun normal dokudan ayırt edilmesini ve onarma işleminin daha kolay yapılmasını sağlar. Endoskopik cerrahide ameliyat süresi klasik ameliyata göre kısalmakta ve ameliyat sonrası iyileşme süresi daha hızlı olmaktadır. Endoskopik kulak ameliyatları sağladığı kolaylıklar nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Manisa Şehir Hastanesi her geçen gün sağlıktan beklentileri daha fazla karşılamakta olup, modern teknolojiyi takip eden ve bu konuda tecrübeli, güvenilir uzman kadrosu ile Manisa halkına yeni hizmetler sunmak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” dedi.