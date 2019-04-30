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Manisa Şehir Hastanesinde 'Hasta İletişim Hattı' kuruldu

Manisa Şehir Hastanesinde hastaların görüş, öneri, memnuniyet ve şikayetlerini iletebileceği ’Hasta İletişim Hattı’ kuruldu.

Manisa Şehir Hastanesinde hastaların görüş, öneri, memnuniyet ve şikayetlerini iletebileceği 'Hasta İletişim Hattı' kuruldu.


Geçtiğimiz ekim ayında açılan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesinde, hasta odaklı iletişim hattı uygulamaya konuldu. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, "Daha etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek, ulaşılabilirliği artırmak, sorunları daha hızlı ve yerinde çözmek için 0 552 349 45 45 numaralı telefon hattı üzerinden 'Hasta İletişim Hattımız' açılmıştır. Hasta odaklı ve çözüme yönelik olan uygulamada görüş, öneri ve fikirler bizim için çok önemli. Bu yüzden uygulamayı faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız isterlerse SMS veya WhatsApp üzerinden mesaj yazarak hastane yönetimine ulaşabilirler” dedi.

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