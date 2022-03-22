Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez tüp mide operasyonu yapıldı

Faaliyete geçtiği günden bu yana Manisa'da sağlık alanında yenilikleri bünyesine katan Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Doğukan Akçay ve Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Tunay Ataman yapılan operasyon sonrası 41 yaşındaki Ayten Şen, hem fazla kilolarından hem de kiloları nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğünden kurtulacak.

Operasyonun çok kolay olduğunu söyleyen Şen, “Uzun süredir fazla kilolarımla savaş veriyordum. Tüp mide ameliyatı için 2017 yılında araştırma yapmaya başladım. Diz kapaklarımda kireçlenmeler başladı. Kalça kemiğimde de aşınmalar başlamıştı. 5'inci katta oturduğum için de yürümekte zorlanıyordum. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Yoğun bakımdan çıktığım gün rahatça yürümeye başlamıştım. Evde kendi işlerimi halledebilecek kadar iyiyim” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Manisa Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Doğukan Akçay, “Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa obezite nedeniyle tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatını yaptığımız hasta yoğun bakım sonrası 3 gün klinik yatışıyla beraber 5 gün içerisinde taburcu edildi. Bu süreçte hastamıza ilk iki hafta sıvı gıda sonraki süreçte de yumuşak kıvamlı gıda ve en son da katı gıdaya başladık. Kontrollerini almak için hastamızı da çağırdık. Bu süreçte de diyetisyen arkadaşlarımız da hastamız gerekli yardımları aldı” dedi.

Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Tunay Ataman ise kilo vermekte zorlanan hastaları hastaneye beklediklerini söyledi.