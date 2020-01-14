Manisa Şehir Hastanesinde kepçe kulak sorunu çözülüyor

18 yaşından küçük hastalara ise kepçe kulak deformitesi düzeltilmesi ameliyatı ücretsiz yapılıyor.

Baş boyun bölgesinde görülebilecek anomalilerden en dikkat çekici olanlardan birisinin kepçe kulak deformitesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Hüray Karaca Çökmüş, “Kepçe kulak ya da belirgin kulak; kulak kepçesinin normal anatomik yerleşiminden daha önde olması ve kıkırdak kıvrımlarının tam oluşamamasıyla görülen doğumsal bir deformitedir. Esasen bir sağlık sorunu değildir, fakat bu durumun özellikle de çocukluk çağında olumsuz psikolojik etkileri sıklıkla gözlemlenmektedir. Bu nedenle kepçe kulak deformitesi onarımının 4-6 yaş aralığında, kulak gelişiminin tamamlandığı ve okula henüz başlanmamış dönemde yapılması tarafımızca önerilmektedir. Böylece özgüven eksikliği, kulakları saklamaya çalışma gibi olumsuz etkilerden oluşmadan kaçınılmış olur. Bununla birlikte kepçe kulak ameliyatı her yaşta yaptırılabilir.” şeklinde konuştu.

Ameliyat nasıl yapılıyor?

Kepçe kulak deformitesi onarım ameliyatında farklı yöntemlerin mevcut olmakla birlikte kişinin sorununa ve kulağın ihtiyacına göre çeşitli tekniklerin kombinasyonda kullanıldığını anlatan Op. Dr. Çökmüş, “Küçük çocuklarda genel anestezi, büyük çocuklar ve erişkinlerde lokal anestezi altında (narkoz almadan, sadece kulak bölgesinin uyuşturulması) yapılabilmektedir. Ameliyatın süresi yaklaşık 45 dk-1,5 saat arasındadır. Ameliyat kesisi kulak arkasından olduğu için ameliyat sonrasında herhangi bir dikiş izi bulunmaz. Operasyon sonrasında genellikle aynı gün hasta taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında yapılan sargı yaklaşık 2 hafta sürekli olarak pansumanların ardından takılmalıdır. İlk günler şişlik ve ağrı şikayetleri olabilir, birkaç gün geçtiğinde hastanın iyileşme hızına bağlı olarak bu şikayetler gerileyecektir. 1 ay ağır sporlardan kaçınılmalı, 2 ay boyunca kulak kıvrılma, katlanma gibi travmalardan korunmalıdır. 3 ay tamamlandığında nihai sonuç elde edilir. Genel olarak bu ameliyat görece kolay ve öz güveni yükselten, yüz güldüren, hasta psikolojisi üzerinde pozitif etkisi yüksek bir ameliyattır.” dedi.

Op. Dr. Çökmüş Manisa Şehir Hastanesinde 18 yaşından küçük hastalara kepçe kulak deformitesi düzeltilmesi ameliyatının ücretsiz yapıldığını belirtti.