Manisa Şehir Hastanesinde koroner yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, 18 yataklı ikinci basamak koroner yoğun bakım ünitesinin hizmet vermeye başladığını ve bu ünitenin özellikle kalple, damarla ilgili rahatsızlıklarda en önemlisi kalp krizine anında müdahale edilebilecek ve yoğun bakım hizmeti sunabilecek birim olduğunu söyledi. Saka, yaptığı açıklamada, "Öncelikle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz yoğun bakım yatak sayısı giderek artmaktadır. Türkiye'de son yıllarda sağlıkta önemli bir değişim ve dönüşüm sağlandı. Vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hızı arttı, fiziki mekanlar iyileştirildi ve vatandaşın aldığı sağlık hizmetleri de Türkiye genelinde daha üst noktalara taşınmış oldu. Bugün de hastanemizde yeni bir üniteyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ünite özellikle kalple, damarla ilgili rahatsızlıklarda en önemlisi kalp krizine anında müdahale edilebilecek ve yoğun bakım hizmeti sunabilecek birimdir. Manisa Şehir Hastanesi koroner yoğun bakım ünitemiz de bu ihtiyaca en iyi cevap verilebilecek şekilde kurulmuştur. Ege Bölgesinin en fazla yatak sayısına sahip yoğun bakımlarından biri olup 18 mevcut yatağı ile 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Böylelikle Manisa Şehir Hastanesi 100 yoğun bakım yatak sayısına ulaşmıştır. Açılan yoğun bakım ile yatak sayımız yüzde 20 artırılmıştır. Hastalarımızın tedavisinde uzman hekimlerimizin yanı sıra yoğun bakım sertifikası alan hemşirelerimiz ve yardımcı ekipmanlarımızla birlikte hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastanemiz anjiyografi servisimiz, iki adet aktif çalışan anjiyografi ünitemiz ve yeni hizmete giren koroner yoğun bakımımız ile Manisa halkı için kalp damar hastalıkları konusunda bir merkez haline gelmiştir" dedi.