Manisa Şehir Hastanesinde "Prematüre Günü" etkinliği

Manisa Şehir Hastanesinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesinde “17 Kasım Dünya Prematüre Günü” kapsamında prematüre doğumlara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğin temel amacının prematüre doğumlar ve bu konuda farkındalığı artırmak olduğunu ifade eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Prematüre doğumlar konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan ve ilgiyi artıracak her türlü çalışma, toplantı ve etkinlik çok kıymetlidir. Hastanemiz 1, 2 ve 3. seviye yeni doğan üniteleri ve özverili, çalışkan ve güçlü bir yeni doğan ekibine sahip, onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Prematüre doğan bebeklerin sorunlarını topluma hatırlatmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Sinem Akbay, “17 Kasım minik bebeklerimizin varlığını topluma hatırlatmak, sorunları hakkında tüm dünyada farkındalık oluşturmak üzere 'Dünya Prematüre Günü' olarak kutlanmaktadır. Prematüre bebekler, 37. gebelik haftasını doldurmadan doğan bebeklerdir. Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoğul gebelik durumu, bazı kronik hastalıklar erken doğum için risk oluşturabilir. Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre olarak dünyaya gelmektedir. Bu bebekler ancak yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde, erken doğum alanında uzman hekim ve hemşirelerin elinde, ihtiyaçları olan özel bakımı alabilirler” dedi.

Etkinliğe, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hastane yönetimi ile Yeni Doğan Yoğun Bakım çalışanları ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı.