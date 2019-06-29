Manisa Şehir Hastanesinde rahim ağzı kanserine erken tanı imkanı

Bu işlem ile rahim ağzı kanserleri çok erken evrede belirlenebiliyor.

Kadınların sık yaşadığı kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanseri, yaygın görülmesine rağmen erken teşhis edilebiliyor. Bu sayede tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemi dikkat çekiyor. Rahim ağzı kanserlerini çok erken evrede tespit edebilen kolposkopi işlemi, Manisa Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde uzman hekimler tarafından yapılmaya başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alp Koray Kinter, ‘'Kolposkopi rahim ağzı vajina ve vulvanın kolkoskopi denilen ışıklı alet ile yapılan özel bir jinekolojik muayene şeklidir. Bu işlem ile rahim ağzının kanserleri çok erken evrede yakalanabilir. Kolkoskopi anormal hücresel değişikliklerin varsa nedenini ortaya koymak için yapılır. Anormal PAP smear olgularında, tekrarlayan smear testlerinde sürekli devam eden enfeksiyonu olanlarda, jinekolojik muayene sonucunda serviks, vajina ve vulvanın anormal bir şekilde görülmesi durumunda kolposkopi yapılır. İşlem poliklinik odasında gerçekleştirilir. Ağrısız ve çok önemli bir işlemdir. Kolkoskopi ile genital organlar büyütülür, özel boyalarla boyanır ve incelenir. Anormal boyanan bölgelerden biyopsi alınır. İşlem sırasında hafif kramp tarzında bir ağrı olabilir. Anestezi ihtiyacı hissedilmez. İşlem 10-20 dakika sürer. İşlem sonrası hasta günlük hayatına devam eder” dedi.