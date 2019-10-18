Manisa Şehir Hastanesinde yeni bir ünite daha açıldı

Açılan birimle birlikte hem yataklı servislerin hem de acil servisin yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Özellikle ayaktan polikliniğe başvuran ve uzun yatış gerektirmeyen özellikli ilaçlar, enjeksiyon, serum takılması, flebotomi ve kan transfüzyonu gibi hizmetler yatış işlemleri yapılmadan hastaların tedavisi günü birlik ünitede uygulanacak. Açılan günü birlik ünite sayesinde hem acil servisin hem de yataklı servislerin yoğunluğunun azaltılması ve hastaların daha ferah bir ortamda daha kaliteli, konforlu ve hızlı bir şekilde tedavi almaları hedefleniyor.

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında 6 yataklı günübirlik ünite, 2 sağlık çalışanı ile hizmet verecek.