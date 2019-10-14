Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği eğitimi

Manisa Şehir Hastanesinde ilk 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı' başladı.

15 kursiyerin katıldığı program; 30 iş günü içinde 120 saati teorik, 120 saati ise uygulamalı eğitim olarak yapılacak. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası” verilecek. Hastane konferans salonunda açılışı yapılan programda konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Bu programın amacı; koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir. Bu, 2019 yılında düzenlediğimiz üçüncü sertifika programımız. İlk ikisi Acil Hemşireliği Sertifika Programı idi. Programın sizlere ve hizmet vereceğiniz kurumlarınızda fayda sağlamasını temenni ediyorum" dedi.