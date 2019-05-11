Manisa Şehir Hastanesinin yoğun bakım yatak sayısı arttı

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yaklaşık yüzde 100'ü bulan yoğun bakım doluluk oranı sebebiyle yatak sayısında artışa gittiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saka, "Hastanemiz konumu, fiziki donanımı ile mevcut erişkin yoğun bakım yataklarımız sürekli olarak yüzde 98-100 doluluk oranları ile hizmet vermektedir. Erişkin yoğun bakım yatak sayılarında yatak kapasitemiz yüzde 20 artırılarak yoğun bakım sağlık hizmeti sunumuna da kesintisiz devam edilmektedir. Yoğun bakım ünitelerini açmaktaki amacımız, hastaların il dışına sevkinin önlenmesi, bu sebeple oluşan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi, sevk sırasında oluşabilecek risklerden hastaları korumak ve tedavilerini kendi şehirlerinde sürdürmelerini sağlamaktır. Şu an itibariyle 62 erişkin yoğun bakım yatağı ve 20 yenidoğan yoğun bakım yatağı ile uzman hekimlerimiz ve yoğun bakım sertifikalı hemşirelerimizle hizmet vermekteyiz. Manisa halkına hizmet için İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile hastanemizin kapasitesinin kaliteli ve etkin bir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.