İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Şehir Hastanesinin yoğun bakım yatak sayısı arttı

Manisa Şehir Hastanesinde nöroloji yoğun bakım ünitesi açılarak, yatak sayısında artışa gidildi.


Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yaklaşık yüzde 100'ü bulan yoğun bakım doluluk oranı sebebiyle yatak sayısında artışa gittiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saka, "Hastanemiz konumu, fiziki donanımı ile mevcut erişkin yoğun bakım yataklarımız sürekli olarak yüzde 98-100 doluluk oranları ile hizmet vermektedir. Erişkin yoğun bakım yatak sayılarında yatak kapasitemiz yüzde 20 artırılarak yoğun bakım sağlık hizmeti sunumuna da kesintisiz devam edilmektedir. Yoğun bakım ünitelerini açmaktaki amacımız, hastaların il dışına sevkinin önlenmesi, bu sebeple oluşan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi, sevk sırasında oluşabilecek risklerden hastaları korumak ve tedavilerini kendi şehirlerinde sürdürmelerini sağlamaktır. Şu an itibariyle 62 erişkin yoğun bakım yatağı ve 20 yenidoğan yoğun bakım yatağı ile uzman hekimlerimiz ve yoğun bakım sertifikalı hemşirelerimizle hizmet vermekteyiz. Manisa halkına hizmet için İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile hastanemizin kapasitesinin kaliteli ve etkin bir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.