Manisa Şehir Hastanesi'nin yol çizgileri yapıldı

Ekipler, yol çizgilerini belirledikten sonra geçtiğimiz süre zarfında ilan edilen 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Önce Yaya' ikonlarını da güzergaha yerleştirerek trafikte hayatın önemine dikkat çekti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Şehir Hastanesi önünde yol çizgi çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmalarına Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Ceylan da eşlik etti. Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok projeye imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi'ni Turgutlu Caddesi'ne bağlayan güzergah boyunca yol çizgilerini belirledi. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce ilan edilen Yaya Öncelikli Trafik Yılı etkinlikleri kapsamında yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla ‘Önce Yaya' ikonlarının montajı da yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Ceylan çalışma hakkında bilgi verirken; kısa süre içerisinde Manisa Şehir Hastanesi'ndeki yol çizgi çalışmalarını tamamlamayı ve vatandaşların kullanımına sunmayı planladıklarını dile getirdi.