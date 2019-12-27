Manisa Sosyal Bilimler Lisesi MASBUF'a hazırlanıyor

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi idarecileri ve öğrencileri Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek mart ayında 5'incisini düzenleyecekleri Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Ulusal Forumu (MASBUF) hakkında bilgi verdi.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ercan Ayyıldız, Müdür Yardımcısı Cengiz Güzeloluk, 11. sınıf öğrencileri Kaan Mağlay, Barış Ceylan ve Berkay Çaparlı, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette okul müdürü ve öğrenciler tarafından Vali Deniz'e 5. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Ulusal Forumu (MASBUF) hakkında bilgi verildi.

Yurt içinden başarılı öğrencilerin katılımıyla Mart ayında düzenlenecek etkinliğe Vali Deniz'i de davet eden Okul Müdürü Ercan Ayyıldız, MASBUF ile amaçlarının öğrencileri aktif vatandaşlığa ve ülke sorunları üzerinde düşünmeye teşvik etmek, sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazandırmak, münazara ve dil becerilerini geliştirmek, önceden tanımadığı kişilerle grup çalışması deneyimi sağlamak, tek başına karar ve sorumluluk alabilme deneyimi yaşatmak, sosyal sermaye edinmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ziyarette öğrencilere kitap hediye eden Vali Deniz, gelişmişliğin temelinde eğitimin olduğunu belirtti ve öğrencilere yapacakları çalışmalarda her türlü desteği vereceklerini söyledi. Öğrencilere, eğitim hayatlarının merkezine iyi insan olmayı koyarak, gelişime açık, bilimsel gelişimleri yakından takip eden, okuyan araştıran, sorgulayan, aklın yanına kalbi de koyan bireyler olmaları tavsiyesinde de bulunan Vali Deniz, okul idarecisi ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.