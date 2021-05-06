Manisa Spil Dağı Milli Parkında orman yangını

Yangın sabah saatlerinde Spil Dağı Milli Parkı içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın gözetleme kulelerinden ormanlık alandan dumanların yükseldiği fark edilmesi üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Küçük bir alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.