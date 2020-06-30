Manisa Spil Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Spil Dağı eteğinde 2 dönümlük alanda etkili olan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğünün ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 dönümlük alanda etkili olan yangında Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arozöz, 1 helikopter, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 5 ekip görev aldı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına alındı. Yangını görerek olay yerine gelen İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, alevlerin çok yükseldiğini ve ağaçları kapladığını belirtti.

Öte yandan, yangında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da bizzat katılarak ekipleri koordine etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.