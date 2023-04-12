İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa Spor Lisesi, Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı

Okullararası Genç Erkekler Futbol Şampiyonası’nda Manisa şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılan Manisa Spor Lisesi oynadığı 3 maçı da kazanarak adını yarı finallere yazdırmayı başardı.

Okullararası Genç Erkekler Futbol Şampiyonası'nda Manisa şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılan Manisa Spor Lisesi oynadığı 3 maçı da kazanarak adını yarı finallere yazdırmayı başardı.


Manisa Spor Lisesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan Genç Erkekler Futbol Grup müsabakalarında Ankara il ikincisini 3-1 Balıkesir il birincisini 2-0 ve son gün İzmir il ikincisini de 2-0 yenerek grup şampiyonu olarak Manisa'yı Türkiye yarı finallerinde temsil etmeye hak kazandı.


Okul Müdürü Mehmet Civan emeği geçen öğretmen ve tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.