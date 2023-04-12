Manisa Spor Lisesi, Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı

Okullararası Genç Erkekler Futbol Şampiyonası'nda Manisa şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılan Manisa Spor Lisesi oynadığı 3 maçı da kazanarak adını yarı finallere yazdırmayı başardı.

Manisa Spor Lisesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan Genç Erkekler Futbol Grup müsabakalarında Ankara il ikincisini 3-1 Balıkesir il birincisini 2-0 ve son gün İzmir il ikincisini de 2-0 yenerek grup şampiyonu olarak Manisa'yı Türkiye yarı finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Mehmet Civan emeği geçen öğretmen ve tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.