Manisa Spor Lisesi'nden bir başarı daha

Manisa Spor Lisesi Erkek Futbol takımı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14-16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Futbol grup elemelerinde birinci olarak Türkiye yarı finallerinde Manisa'yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Genç Erkekler Futbolda Manisa birincisi olarak grup elemeleri için Aydın'ın KUşadası ilçesine giden Manisa Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerinde Manisa'yı temsil etme hakkını kazandı. Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, "Okulumuz, grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerinde ilimizi temsil edecektir. Başta emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Okulumuz takımına yapmış olduğu katkıları nedeniyle Yunusemre Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye okulumuz adına teşekkür ederim." dedi.