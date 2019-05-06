Manisa sporuna modern tesis kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Manisa sporda tesisleşmede ataklarına devam ediyor. Gençlerin spor yapabileceği modern tesislerden ve konaklayabilecekleri alanlara kadar birçok spor alanını Manisa'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Lav Spor Tesislerinin yer aldığı mevcut alana yepyeni bir tesis kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de mevcut alanda incelemede bulundu.

Projede yer alan donatı alanlarını tek tek gezen Güzgülü ve Açıkdil, yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan tesiste 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kort, tribün binası ile spor salonu ve yatakhane binası yer aldığını dile getirdi. Tevfik Lav Tesislerinin eski görünümden eser kalmadığını da sözlerine ekleyen Güzgülü, “Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesislerinin eski görünümünden eser kalmadı. Mevcut alana tüm donatı alanlarıyla dört dörtlük bir spor tesisi inşa edildi. Kent gençliğine hayırlı olsun”dedi.