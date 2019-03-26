'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü' coğrafi işaret tescilini aldı

Manisa Ticaret Borsasının, 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün Manisa ile geleneksel özdeşliğinin korunması, artık kendi yerel ismiyle anılması ve katma değerinin artması için 2014 yılında başladığı teknik, tarihi ve kültürel raporlama çalışmalarıyla yaptığı Resmi Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylanarak Resmi Tescil Bülteninde yayınlandı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün coğrafi işaret tescil sürecini ve neden alındığını anlattı. Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Şubat 2019 tarih ve 48 sayılı 'Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanmasının ardından, geçtiğimiz Cuma günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa programına eşlik ederek, tescil belgesini günün anısına Bakan Pakdemirli'ye sunan ve destekleri dolayısıyla teşekkür eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsasının çalışmaları ile alınan “Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü” coğrafi işaret tescili hakkında bilgi verdi.

Özkasap, şöyle konuştu:

"Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında ürün grupları bazında başı çekirdeksiz kuru üzüm çekiyor. Bu ürün grubunun lokomotifinin ise Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü olduğunu, sadece kurusuyla ülkemize her yıl ortalama 500 milyon dolara yakın gelir kazandırdığını, üretiminin yüzde 90'dan fazlasının, ihracatının ise yüzde 85'ten fazlasının Manisa ve ilçelerinde gerçekleştirildiğini, bu milli gelir kaynağının alt yapısında Manisalı üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve ihracatçı işletmelerimizin yoğun emek ve ortak çabalarının yer aldığını, bu emeğin geçmişe dayandığını, geleneksel olduğunu ve Sultani isminin kaynağının da Manisa olduğunu her fırsatta dile getirdik. Özellikle son 15 yılda şartlar değişmiştir. Manisa sağladığı sermaye birikimi ve sanayileşme atılımı ile üzüm işletmeciliği ve ihracatı konusunda da önemli gelişmeler elde etmiştir. Üretim merkezi olan Manisa aynı zamanda ihracata yönelik işleme ve gıda sanayi merkezi olma potansiyeline de ulaşmıştır. Artık Sultani üzümün kendi evinde ve kendi adıyla markalaşmasının zamanı gelmiştir. Bu amaç ve kapsamda, Manisa Ticaret Borsası olarak 2014 yılında teknik ve tarihi raporlama çalışmalarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki başvuru sürecimizi başlattık. Daha önce yapılmış bölgesel tescil çalışmasında oluşmuş, Sultani Üzümün menşeine ve bilinirliğine ilişkin bazı kayıtlar dolayısıyla süreç biraz uzadı. Fakat biz kararlılıkla başladığımız süreçte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34'üncü maddesinde tanımlanan özdeşleşmiş olma halini, yaptığımız araştırmalar ve ilgili Kurumlarımızdan aldığımız teknik desteklerle, Manisa'nın kendisini anlatmasına daha önce hiç ihtiyaç görmediği biçimde kanıtladık. Manisa Ticaret Borsasının uluslararası ölçekte de tescil ettirmek kararlılığında olduğu “Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü” coğrafi işaret tescili, Manisa ve ülkemiz için hayırlı olsun. Coğrafi işaret tescili, ürünü benzerlerinden ayırıp gerçek kökenini ve üreticisini korurken, yerel ve ulusal ekonomiye de büyük katkılar sağlar."