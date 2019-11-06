Manisa Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Kasım'da açılıyor. Tarım sektörünün önemli firmalarının yer alacağı fuar, çiftçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminerlere de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7 Kasım 2019'da açılıyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 10 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın üretici firmanın yer aldığı fuarda, sektörün öncü firmalarının yanı sıra 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun da standı yer alacak. Tarım üreticileriyle firmaları buluşturacak fuar, başta Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Ayrıca fuara katılan firmalar, KOSGEB desteğinden de yararlanabiliyorlar.

Fuarı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar ise şöyle: "Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şehzadeler Ziraat Odası, Manisa Esnaf Odalar Birliği (MESOB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, Manisa Veteriner Hekimler Odası, Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Manisa İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Manisa Süt Birliği, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği."

Tarım İl Müdüründen davet

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, bir tarım şehri olan Manisa'nın fuara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Şehrin tarım faaliyetlerinin gelişmesi ve ürünlerin pazarlanmasında fuarın önemli yer tuttuğuna vurgu yapan Öztürk, tüm üreticileri fuara davet etti.

Bu yıl rekor katılımının beklendiği fuar, 7 Kasım tarihinde açılacak, 10 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.