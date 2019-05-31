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Manisa Tarzanı mezarı başında anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa’nın ve Türkiye’nin tanınmış çevrecilerinden Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi için anma etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa'nın ve Türkiye'nin tanınmış çevrecilerinden Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi için anma etkinliği düzenlendi.


Manisa'nın bugünkü yeşil görünümüne kavuşmasının mimarı olan ve 'Manisa Tarzanı' olarak anılan Ahmet Bedevi, ölümünün 56. yılında Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'ndaki mezarı başında dualarla anıldı.


Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisa'nın tanınmış yazarlarından Haydar Aksakal, TEMA Vakfı temsilcileri ile çevre dostu Manisalılar katıldı.


Anma töreninde konuşan Haydar Aksal, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi hakkında bilgiler verirken, onunla olan anılarını paylaştı. Anma programında okunan duaların ardından Ahmet Bedevi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

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